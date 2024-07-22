Tekstil sektörünün çevreye ve dünyaya olan etkilerini en aza indirmek için çalışan Jimmy Key, genç yeteneklerin hayallerini özgürce tasarlayacakları, mentorları eşliğinde projelerini geliştirecekleri, perakende hazır giyim sektörünün heyecanlı dünyasını keşfedecekleri “Key for Future” staj programını başlattı.İSTANBUL (İGFA) - 11 Mart’ta başvuruları başlayan “Key for Future” staj programına üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden seçilen genç yetenekler hayallerini özgürce tasarlayacakları, mentorları eşliğinde projelerini geliştirecekleri bir programa başladı.

Öğrenciler yaz döneminde 2 ay boyunca Jimmy Key projelerinde yer alarak ilk 1 ay zorunlu okul stajını tamamlandıktan sonra ikinci ay sigortalı bir şekilde Jimmy Key ailesinin bir parçası olacak.

3 Temmuz’da başlayan program 29 Ağustos’a kadar sürecek.

Bölüm yöneticileri, Buddy'ler ve İnsan Kaynakları ile birlikte eğlenceli bir başlangıç yapan öğrenciler, proje gruplarının oluşturulması ve hayallerini tasarlayacakları projelerine başladı.

Seçilen öğrenciler, staj yolculuğu boyunca Jimmy Key gelişim parkurunda, Jimmy Key'in "Bizi Biz Yapan Değerlerimize ve Ötesi, Geleceğe Bildirim, Sevgi Zinciri İle Bağlı Ekipler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilirlik eğitimleri ile de kendilerini geliştirecekler.