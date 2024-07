İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite Great Place To Work®, genç çalışanların çalışan deneyimini yansıtan “Best Workplaces for Millennials 2024 Listesi’ni açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Great Place To Work® Türkiye, Best Workplaces for Millennials™ 2024 Listesi’ni açıkladı. Listede, genç kuşak çalışanlar tarafından en iyi işveren olarak değerlendirilen 74 organizasyon yer aldı. listenin belirlenmesi aşamasında 600’ün üzerinde organizasyondan genç kuşak çalışanın katıldığı Trust Index™ çalışan deneyimi anketi verileri değerlendirildi.

Great Place To Work® Türkiye tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde ayrıca hem 26-34 yaş aralığındaki çalışanlara özgü eğilimler hem de yaştan bağımsız olarak ortak deneyimler, diğer kuşaklardan çalışanların deneyimleriyle karşılaştırıldı. Analizde şirket büyüklüğü, çalışanlarının demografisi ve sektör normları gibi önemli faktörler de göz önünde bulunduruldu.

Haziran ayının son haftası yayınlanan listenin ardından araştırmaya ilişkin genel raporunu da yayınlayan Great Place To Work®, bu yıl raporunu daha kapsamlı hale getirmek için yeni bir araştırma verisi de kullandı. Daha önceki yıllardan farklı olarak, Trust Index™ verileri yanı sıra ağırlıklı ortalamayı gösteren korelasyon değerlerini de kullanarak kıyaslamalar yapıldı. 60 sorudan oluşan Trust Index™ çalışan deneyimi anketinin en önemli sorusu olan "Genel olarak buranın harika bir iş yeri olduğunu söyleyebilirim" temel alınarak diğer 59 soru üzerinden bir korelasyon çalışması yapıldı. Böylece Y ve Z kuşağı için bu yılın en çok önemsenen başlıkları belirlendi. İşveren ve çalışan bakış açılarından değişimleri gözlemlemek amacıyla Gallup ve Deloitte'un 2024 Y ve Z Kuşağı Araştırmalarının sonuçları da raporda yer alıyor. Bu yıl ayrıca Great Place To Work® ile iş birliği kapsamında gençlere yönelik iş bulma platformu Youthall da raporlama sürecine aktif olarak dahil oldu ve genç kuşak üzerinden kendi analizlerini paylaştı ve kapsamlı bir analiz yapılmasına katkıda bulundu.

"Genç kuşak çalışanların diğer yaş gruplarından çok daha endişeli olduğunu söylemek yanlış olmaz" diye belirten Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Y ve Z kuşağı çalışanları, yaşam maliyetleri, iş olanakları, sağlığı koruma, işsizlik ve iklim değişimi gibi konularda endişe duyuyorlar ve iş yerinde beklentileri de bu yönde hızla değişiyor. Genç kuşak çalışanlar için esneklik vazgeçilmez bir unsur. Gençlerin büyük çoğunluğu geleneksel ofis koşulları yerine, kendi çalışma saatlerini belirleyebilecekleri ve farklı çalışma modellerinin mevcut olduğu iş modellerini tercih ediyor. Yeni beceriler edinme ve kariyerlerinde ilerleme olanaklarının sunulması da gençlerin iş tercihlerinde kritik bir etken. Sürekli öğrenme ve gelişim fırsatlarına önem veren gençler, şirket seçerken eğitim programları, mentorluk olanakları ve kariyer gelişim planlarını göz önünde bulunduruyor. Çalıştıkları şirketin değerleri ve kültürü ile uyum içinde olmayı önemli bir kriter olarak değerlendirirken şirketin toplumsal sorumluluk projeleri, çevresel sürdürülebilirlik politikaları ve etik değerleri de iş yeri tercihlerinde belirleyici oluyor. Yüksek yaşam maliyetleri ve finansal güvence ihtiyacı, maaş beklentilerini artırıyor. Elbette gençleri anlamak ve bu beklentilerini karşılamak büyük fark yaratıyor.” dedi.

