ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenen, GCA, Coca Cola İçecek ve Uludağ İçecek’in sponsor olduğu Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri için son başvuru tarihi, gelen talepler üzerine 13 Ekim 2023 tarihine uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, gelenekselleşen Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında, Sanayi ve Basın ödülleri sonrasında başlattığı Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri’ni bu yıl ikinci kez düzenliyor.

Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri, üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanında özgün çevre dostu ürün, uygulama ve proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasını hedefliyor. Her kategoride ilk 3’e giren projelere para ödülü ve ayrıca teşvik para ödülleri de veriliyor.

Ambalaj Eko-tasarımı, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları, Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları olmak üzere üç farklı kategoride ödüller aşağıdaki gibi veriliyor.

Son başvuru tarihi, gelen talepler üzerine 13 Ekim 2023 tarihine uzatılan 2023 Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri ise şöyle: