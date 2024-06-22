Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın 94 yaşındaki amcası ve geçmiş dönem CHP Edirne Milletvekili ve İl Başkanı Nejat Gencan’ın babası Hüseyin Gencan vefat etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın 94 yaşındaki amcası ve geçmiş dönem CHP Edirne Milletvekili ve İl Başkanı Nejat Gencan’ında babası olan Hüseyin Gencan'ın vefatı tüm sevenlerini ve geride kalanları yasa boğdu.

Cenazesi önceki gün Eski Camii'den alınarak ikindi namazından sonra Yenişehir mezarlığına defnedildi.

Belediye Başkan Filiz Gencan Akın’ın 94 yaşındaki emekli öğretmen amcası merhum Hüseyin Gencan’ı son yolculuğunda tüm sevenleri yalnız bırakmadılar.

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.