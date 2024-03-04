İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin’e desteklerin arkası kesilmiyor. Samimiyeti ve dürüstlüğü ile gönüllerde taht kuran Yıldıztekin, kendisine gösterilen sevgi ve ilgi için Kocaelili vatandaşlara teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - ‘Şeffaflık’ ve ‘İsrafı önleme’ sözü ile yola çıkan, açıkladığı vizyon projeleri ile Kocaeli’de büyük heyecan uyandıran İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, şehrin tüm dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Tüm ilçelerde sokağın nabzını tutan, esnaf ve vatandaşların tavsiyelerini ve beklentilerini can kulağı ile dinleyen Yıldıztekin, göreve geldiklerinde ‘insan’ odaklı projelerini bir bir hayata geçireceklerini deklare etti.

KOCAELİ HALKI YILDIZTEKİN’İ ÇOK SEVDİ

Kocaelili vatandaşlarından büyük bir ilgi gören Gencay Yıldıztekin, samimi ve dürüstlüğü ile halkın takdirini ve sevgisini topluyor. Katıldığı hemen her programda coşku ile karşılanan Yıldıztekin, halkın içinden biri olduğunu açıkça gösteriyor. İlçe ziyaretlerinde, belediye başkan adayları ve teşkilat mensupları ile birlikte olarak güçlü bir mesaj veren Yıldıztekin, Kocaeli’nin İYİ belediyeciliğe kavuşmasına sayılı günler kaldığının altını çizdi.

“BİZE GÜVENEN VE İNANAN VATANDAŞLARIMIZI MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

Kocaeli halkının en iyi hizmeti alması gerektiğine vurgu yapan İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, “Bizi bağrına basarak teveccüh gösteren Kocaelili vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sahada gördüğümüz enerji ve değişim isteği motivasyonumuzu arttırıyor. Bize güvenen ve inanan vatandaşlarımızı Allah’ın izniyle mahcup etmeyeceğiz. Emanete sahip çıkacağız. İsraf yapmama, şeffaf çalışma, kaynakları etkin kullanma, liyakat ve adalet sözü veriyoruz” dedi.