11-15 Nisan 2023 tarihlerinde Bursa’da Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (Youth BCL) kuralar çekildi. Turnuvanın elçisi Tofaş’ın eski kaptanı Barış Ermiş oldu.BURSA (İGFA) - FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin tarihinde ilk kez düzenleyeceği Youth Basketball Champions League’de (Youth BCL) geri sayım kura çekimiyle başladı. Kurulduğu günden bu yana genç yeteneklerin yetişmesinde önemli bir role sahip olan ve Türk sporuna uzun yıllardır zenginlik katan TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022-2023 sezonu Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi organizasyonunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapıldı. Youth BCL tanıtım ve kura organizasyonuna BCL CEO’su Patrick Comninos, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ve turnuva katılacak kulüplerin temsilcileri katılırken, turnuvanın elçisi TOFAŞ’ın eski kaptanlarından Barış Ermiş oldu.

“Bir şehirden daha fazlası” sloganıyla ekranlara gelen Bursa tanıtım videosuyla başlayan Youth BCL kura çekimi organizasyonunda açıklamalarda bulunan BCL CEO’su Patrick Comninos, BCL olarak her zaman kulüplere kulak verip, onların önerilerini değerlendirmeye çalıştıklarını bu turnuvanın yapılması konusunda da kulüplerden net bir talep aldıklarını vurgulayarak, “Genç oyuncuların A Takım seviyesine hazırlık aşaması için bir yola ihtiyaçları vardı. Yeni bir maceraya atılarak Youth BCL turnuvasını oluşturduk ve bu sezon mücadele eden 32 takıma da davet yolladık. 10 takımın davetimize cevap vermesi çok sevindiriciydi. Ev sahipliği konusunda adayların arasında Bursa'nın seçilmesinde ise bütün yerel birliklerin bu turnuva için istekli olmasının yanında TBF'nin desteği de önemliydi. Tofaş organizasyonuna ve TBF'ye teşekkür ederim. Unutmamak gerekir ki Tofaş en iyi altyapı programlarından birine sahip. Biz de Tofaş’ın bu sisteminin tecrübesini, bu yıl ilki düzenlenecek turnuvaya eklemek istedik” şeklinde konuştu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk gençlik turnuvasına ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirten Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ise, kura çekiminde şöyle konuştu; “Kurulduğumuz günden bu yana altyapı odaklı stratejimizle, Türk sporuna ve genç yeteneklerin yetişmesine hizmet eden bir kulübüz. Tofaş Spor Kulübü, Bursa’da basketbolun gelişimine uzun yıllardan beri katkı sağlıyor. BCL'e teklifimize olumlu geri dönerek bu turnuvayı şehrimiz Bursa’da organize edeceği için Bursalı basketbol severler adına da teşekkür ediyorum. Bu turnuva, gençlere basketbol izletmek ve sevdirmek için önemli bir fırsat. Ayrıca bizlerin de bu vesileyle Avrupa'daki genç oyuncuları izlemek için şansımız olacak. Taraftarımız, genç oyunculara fırsat verildiğinde onların sahada ne yapacaklarnı görmek ve onların genç bireyler haline gelmelerini izlemekten çok büyük keyif alıyor. Böyle bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

TBF Başkan Genel Sekreteri Serhan Antalyalı da “Bursa'da düzenleyeceğimiz bu turnuva gençlerin mücadele etmesi için çok önemli olacak. Özellikle ülkemizi etkileyen deprem felaketinin durumuna göre çok önem arz ediyor. Normal hayatımıza dönmemize çok yardımcı olup bu zor zamanda bize umut verecektir” ifadelerini kullandı.

YOUTH BCL’İN ELÇİSİ BARIŞ ERMİŞ

Youth BCL’in elçiliğini yapacak olan ve kura çekimini gerçekleştiren Tofaş’ın eski kaptanı Barış Ermiş de bu tür turnuvaların genç oyuncuların yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları için büyük fırsat olduğunu söyledi. 2015-2020 yılları arasında Tofaş Spor Kulübü’nde kaptan olarak kariyerinin en güzel anlarını yaşadığını belirten Ermiş, “Tofaş, gerek organizasyonuyla gerek gençlere verdiği değer ile Türk basketbolunun en önemli kulüplerinden. Ben de hem Tofaş’ta bulunduğum süreçte, hem de kariyerim boyunca genç oyunculara elimden geldiğince katkı sağlamaya, adaptasyonlarını kolaylaştırmaya çalıştım. Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli projenin içerisinde bulunmaktan onur ve gurur duyacağım” dedi.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi; 2022-2023 sezonunda 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 BCL kulübünün 18 yaş altı takımlarını Bursa’da bir araya getirecek. 11-15 Nisan 2023 tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek Youth BCL’in ilk şampiyonu 15 Nisan’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda taçlandırılacak.

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