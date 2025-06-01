Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Meksika’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde hayata geçirilen ACES 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri projesi kapsamında, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi uluslararası standartlarda tesislerle donatılarak futbol, basketbol, yüzme, atletizm ve ragbi gibi birçok spor dalına ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda, Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Türkiye Ragbi Federasyonu organizasyonunda 23 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa girdi. Milli sporcular, 1850 metre rakımdaki tesislerde yüksek irtifa koşullarında kondisyon ve dayanıklılık artırma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kamp, 23-27 Eylül 2025 tarihlerinde Meksika’da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenleniyor. Yoğun antrenman programlarıyla teknik ve fiziksel performanslarını geliştiren takım, uluslararası turnuvaya hazırlanıyor.

Gençler Beyzbol5 Milli Takımı yöneticileri, geçen sene yine bu tesiste kamp yaptıklarını ve Avrupa ikincisi olduklarını, şimdi de dünya şampiyonu olup, Başkan Büyükkılıç’a kupa ile teşekkür ziyareti yapmayı istediklerini söylediler.

Kayseri, sadece bir turizm merkezi olmanın ötesinde, modern spor altyapısı ile profesyonel sporcuların ve takımların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.