İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Bowling Gençlik Turnuvası’nda buluşan gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençleri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturuyor. Bu kapsamda Ncity AVM’de düzenlenen Bowling Gençlik Turnuvası’na gençler yoğun ilgi gösterdi.

GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLDULAR

Gençlerin heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan, Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, Meclis Üyeleri Celal Hülür, Ayşe Fatmagül Terzi ve Neslihan Çakır, dereceye giren takımları tebrik ettiler. Gençler, bu keyifli organizasyon sebebiyle İzmit Belediyesine teşekkür etti.