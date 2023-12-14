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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen “Parkur Konya” özel yetenek hazırlık kursları, yakaladığı başarı oranıyla gençlere hayallerindeki mesleğe giden yolda destek olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Parkur Konya, fiziki yeterlilik gerektiren hazırlık kurslarında başarılar elde etmeyi sürdürüyor.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla her alanda örnek işler yaptıklarını anımsatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Parkur Konya" projesinin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine önemli bir destek sağladığını söyledi.

Bu proje ile gençleri özel yetenek sınavlarına hazırlayarak, onların gelecekteki hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemelerini amaçladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri ve bu potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için büyük bir öneme sahip. Bizler, her zaman gençlerimizin yanındayız. Onların daha iyiye ve daha güzele ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

“Parkur Konya” özel yetenek hazırlık kurslarında Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Bekçilik, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi (SUEM-ASEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan adaylar fiziki yeterlilik parkurlarında büyük bir başarıya imza atıyor.

BESYO, POMEM Sınavı, Bekçilik ve Subaylık Sınavı'na hazırlanmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları kapsamında; lise öğrencilerine yönelik düzenli olarak belirli periyotlarda Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) deneme sınavları yapılıyor.

Aynı zamanda Polislik, Bekçilik ve Askeri Okullara Hazırlık sürecinde bulunan, kilo şartını sağlayamayan bireylere, kişiye özel diyetisyen hizmeti de sağlanıyor.

Bu arada eğitimlerine başladığı 2021 yılından bu yana toplam 6 bin 200 kişinin kayıt yaptırdığı “Parkur Konya”, sınav parkurlarında yüzde 94 başarı oranını yakalandığı kaydedildi. Gençleri meslek hayallerine giden yolda sunduğu nitelikli imkanlarla yalnız bırakmayan “Parkur Konya”, 2023 yılında şu ana kadar POMEM’de 420, BESYO’da 212 kursiyer fiziki yeterlilik sınavlarında başarı gösterirken; SUEM-ASEM’de 12, bekçilikte 14, PMYO’da 69, SMYO’DA 19, MSÜ’de 9, Spor Lisesi’nde 72 aday başarı elde etti.