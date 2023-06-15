Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Yaz Kampları” Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen “Gençler İçin Katılımcılık ve Demokrasi Kampı” ile başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik eğitsel, kültürel, sanatsal ve sosyal olmak üzere her alanda destek çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından her yıl düzenlenen yaz kamplarının ilki Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirildi. Seyitgazi Santral Park’ta düzenlenen ve 3 gün boyunca gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak, demokratik katılım araçları hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefleyen “Gençlik Katılımcılık ve Demokrasi Kampı” gençleri eğitim ve doğa ile iç içe özel bir etkinlikte buluşturdu.

Eskişehir ilçelerinde yaşayan gençleri güçlendirmeyi amaçlayan kampta gençler, çadırlarını kurarak doğal ortamın keyfini çıkardılar. Kampta düzenlenen atölye çalışmaları ve yapılan sunumlar ile bilgilendirilen gençler, ‘gençlik çalışması, gençlik katılımı, gençlik aktivizmi, gençlerle çalışmanın kültürü, demokratik katılım araçları’ gibi konularda merak ettikleri sorulara da yanıt buldular.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de Santral Park’ta kamp yapan gençleri ziyaret ederek deneyimlerini paylaştı. Gençlerle sohbet eden Tepe, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek kampın başarılı geçmesini diledi.

Doğal ortamda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra doğa yürüyüşü ve çeşitli sosyal aktiviteler de yapılırken, Büyükşehir Gençlik Merkezi yaz kamplarında farklı içeriklerle yaz ayları süresince gençleri doğayla buluşturmaya devam edecek.