Afetlere karşı daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, mahallelerden sonra ilçe genelindeki okullarda da ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ vermeye başladı. Afet İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitim ile gençler afet konusunda bilgilendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, gerçekleştirdiği “Afet Farkındalık Eğitimi” ile vatandaşları olası bir afet durumuna karşı bilinçlendirmeye devam ediyor. İlçedeki tüm mahallelerde verilen eğitim çalışmalarına yenisi eklenerek okullar gezilmeye başlandı. Geleceğin teminatı gençlere afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenleri bir sunum eşliğinde anlatan Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu, gelen soruları da yanıtladı. İlki Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ ilçe genelindeki okullarda devam edecek.

“En önemli konularımızdan birisi çocuklarımız, gençlerimiz”

Afete hazırlıklı bir toplum için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu, “Mahallelerde vermiş olduğumuz afet eğitimlerini bitirdik. Söylediğimiz gibi, okullarımızda eğitimlerimize başladık. En önemli konularımızdan birisi çocuklarımız, gençlerimiz. Çocuklarımız öğrendiği şeyler doğrultusunda ailelerine de gerekli ikazları yaparak farkındalık sağlıyor. Burada amacımız bilgilendirme ve planlama yapıp afete hazırlıklı hale gelmek. İlçemiz genelindeki tüm okullarda afet farkındalık eğitimlerimizi tamamlayarak diğer çalışmalarımızla birlikte Bakırköy’ü afete hazırlıklı hale getirmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” dedi.

“Gençlere umut oluyorlar”

Bakırköy Belediyesi’nin verdiği afet eğitimine katılan lise öğrencisi Esin Nisa, “Bence bu eğitim çok iyi oldu. Bilgilerimizi yeniledik. Belediyenin okulları dolaşması gayet iyi bir şey, öğrenciler bilmediklerini öğrenebiliyorlar. İlgileriyle gençlere umut oluyorlar. Bu çok hoş” diye konuştu.

“Emin ellerde olduğumuzu hissedebiliyoruz”

Afet ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar ile kendini daha güvende hissettiğini belirten Şevval Naz Hazal ise, “Hepimizin bilinçlenmesi çok güzel bir duygu. Afet konusunda neler yapmamız gerektiğini anlıyoruz, canımızı korumayı öğreniyoruz. Belediyenin gerçekleştirdiği bu eğitimler ile bizleri daha çok düşündüklerini hissediyorum. Emin ellerde olduğumuzu hissedebiliyoruz” şeklinde konuştu.