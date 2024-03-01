ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli “Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi” ile 54 gencimize nitelikli istihdam fırsatı sağlanacak. Toplam 320 bin avro bütçeye sahip proje ile gençlere eğitim imkanı sunularak havacılık sektöründe çalışmalarının önü açılacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 18-29 yaş arası eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin (NEET) istihdamını ve işgücüne katılımlarını hedefleyen proje kapsamında katılımcılara uçak bakım teknisyenliği modüllerinin yönelik toplam 808 saat eğitim verilecek. Modül eğitimlerinin verilmesi için Orta Anadolu Kalkınma Ajanı ile Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi müfredatına uygun olarak verilecek eğitimler sonrasında 14 farklı branşta SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Modül Sınavları ve SHT-1L-HS Dil Yeterliliği Sınavlarının ücretleri de proje kapsamında karşılanacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Üniversitesi’nin eş faydalanıcı olduğu proje ile Kayseri ilinde toplam 101 gün sürecek olan eğitimler verilerek katılımcılara günlük olarak cep harçlığı desteği sağlanacaktır. Ayrıca eğitimler sonrasında İŞKUR’dan görevlendirilecek “İş ve Meslek Danışmanları” tarafından “Bireysel Eylem Planları” hazırlanarak, eğitim sonrasında katılımcılara 4 ay süresince iş arama desteği (finansal destek) verilecek. Bu sayede katılımcıların hızlı bir şekilde istihdamda yer alması sağlanacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin; Proje ile dünya genelinde hızla gelişen havacılık sektörüne yönelik Kayserili gençlerimizin yetiştirilmesinin amaçlandığını, stratejik bir sektör olan havacılıkta başta Kayseri ilimizin ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasının Orta Anadolu Kalkınma Ajansı öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Proje hakkında detaylı bilgi ve başvuru linkine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı web sitesi (www.oran.org.tr) üzerinden ulaşılabilmektedir. 18-29 yaş arası NEET’lerin başvuruları 3 Mart 2024 tarihine kadar kabul edilecektir.