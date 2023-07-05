Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından gençlerin doğada daha çok vakit geçirmesi, şehrin parkları başta olmak üzere farklı noktalarda, alanında uzman isimlerle buluşmasını amaçlayan “Bir Sandalye Bir Termos’’ etkinliği gençlerin yoğun ilgisiyle başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin sosyal ve kültürel hayatlarının zenginleştirilmesi için eğitsel, kültürel, sanatsal ve sosyal olmak üzere her alanda destek çalışmaları aralıksız sürüyor. ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak 39 numarada hizmet veren Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi düzenlediği özel etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve gençleri doğada alanında uzman isimlerle buluşturan, “Bir Sandalye Bir Termos’’ etkinliği Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’ndan başladı. Masal Şatosu yeşil alanında gençler, mobilitehaber ekibiyle bir araya geldiler. Türkiye’nin ilk mobilite portalının ekibi Umut Rallas, Mustafa Talha Maraditli, Aysun Bakkal ve Begüm Baygıner deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Gençler, “Kent Mobilitesi ve geleceği, sürdürülebilirlik, teknomobilite, karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz, mobilite yaşam” başlıklarında yeni nesil elektrikli araçlar, doğa dostu ulaşım modelleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili konularda bilgiler edindiler.

Doğal ortamda yapılan etkinliği çok beğendiklerini ve kendilerini geliştirme imkânı yakaladıklarını belirten gençler, Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.