Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin proje ortağı olduğu ve Avrupa Birliği’nden 97 bin 700 dolar hibe desteği almaya hak kazanan Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP) 20 Şubat’ta tanıtılıyor.ANTALYA (İGFA) - Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ile Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) iş birliğinde yürütülen AGİP, gençleri çevresel sorunlarla mücadelede daha etkin kılmayı ve Antalya’nın biyolojik çeşitliliğini koruyarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor.

İKLİM LİDERLERİ BULUŞUYOR

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Sivil Toplum Hibe Programında 97 bin 700 dolar hibe desteği almaya hak kazanan AGİP’in resmi tanıtım toplantısı, 20 Şubat saat 10.30’da Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinlikte, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve gençlik temsilciler bir araya gelerek projenin detaylarını paylaşacak.

GENÇLERİN KATILIMIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK

AGİP, gençlerin çevresel farkındalığını artırmak ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılımını sağlamak için birçok etkinlik düzenleyecek. Proje kapsamında AGİP Akademi, AGİP İklim Portalı, AGİP Forum Tiyatro ve AGİP İklim Sempozyumu gibi platformlar oluşturulacak. Gençler, iklim değişikliğiyle mücadelede bilgi sahibi olacak ve çevre politikalarına katkı sunma fırsatı yakalayacak.

GYPSOPHILA PARK

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için ise Lara Gelini’nin(Gypsophila) Muratpaşa falezlerinde yayılış gösterdiği tek nokta olan Fener Mevkii’nde iklim değişikliği etkilerinin topluma aktarıldığı ‘Gypsophıla Park’ isimli bir tematik park oluşturulması planlanıyor. Parkta iklim değişikliğinin etkilerini toplumun gözleri önüne serecek bir alan oluşturulacak. Aynı zamanda park içerisine hava koşullarını izleyebilmek ve meteorolojik verileri toplayabilmek adına bir iklim istasyonu kurulacak.