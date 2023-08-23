TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışmasında tasarımdan üretime, entegrasyondan atışa hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençler, roketlerini şampiyonluk için Tuz Gölü’nde ateşledi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, finale kalan takımların sergilediği kıyasıya mücadeleyi izledi. Bakan Kacır, “Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bu ancak Türk milletinin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir.” dedi.

Bakan Kacır, ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışlarının final etabındaki konuşmasında, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu, katılımın da her yıl arttığını söyledi. Bu yıl TEKNOFEST'in 6'ncısını düzenlediklerine değinen Kacır, 6 yıl önce 14 yarışmaya 20 bin gencin katıldığını dile getirdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023 TEKNOFEST'inde 41 yarışmaya 1 milyon gencin katıldığını anlatan Kacır, "Geçtiğimiz aylarda bu yılın ilk TEKNOFEST'ini İstanbul'da gerçekleştirdik ve 2 milyon 500 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Sadece diğer yarışmalarda değil, Roket Yarışması'nda da yıldan yıla katlanan bir ilgiye, katılıma şahitlik ettik. İlk yılımızda 156 takım Roket Yarışması'na başvurmuşken, bu yıl 1098 takım 'Bu yarışta ben de varım.' dedi. Bu rakamlar, yıldan yıla artan bu ilgi, şüphesiz yüksek teknolojiye yönelik toplumumuzda oluşan alakanın bir tezahürü. Dünyayı değiştiren işlerin yolunun yüksek teknolojiden geçtiğini en iyi gençlerimiz biliyor." ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNE TÜRK’ÜN İMZASI

Kacır, yeniliklere en erken gençlerin adapte olduğunu vurgulayarak, "Yenilikleri geleceğe gençlerimiz taşıyor. Aynı zamanda bütün dünyada bu yenilikleri gençler ortaya çıkarıyor. Gençlerin kurdukları, dahil oldukları teknoloji takımları yeniliklere imza atıyor. Elbette küresel düzeyde yüksek teknolojiye artan ilgiyle birlikte bu rakamları açıklamak mümkün olabilirdi ancak Türkiye'de yaşanan bütün dünyanın da ötesinde bir şey. Yani yarışmalarımıza olan katılımı, TEKNOFEST'e gelen milyonları sadece yüksek teknolojiye olan ilgiyle açıklamak mümkün değil. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi, eşi benzeri olmayan bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bu ancak Türk milletinin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir." dedi.

TEKNOFEST 2023 kapsamında yine en dikkat çekici yarışmalar arasında olan Roket Yarışması, bu yıl Lise (4 bin feet), Orta İrtifa (8 bin feet), Yüksek İrtifa (18 bin feet) ve Zorlu Görev (7 bin 500 feet) olmak üzere dört farklı kategoride düzenleniyor.

Her yıl başvuru sayısının arttığı Roket Yarışması'na bu yıl 1098 takım başvurdu ve 64 takımla 612 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.