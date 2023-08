Kocaeli’de bir dizi ziyaret ve program gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, gençlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kocaeli’de bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdi.

Günü, Gençlik Kolları İl Başkanı Çağatay Çağlayan moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Gençler Tecrübe İle Buluşuyor" programında gençlerle bir araya gelerek sonlandırdı.

Bir çok konuda gençlere tavsiyelerde bulunarak tecrübelerini aktaran Bakan Işıkhan, samimiyetle gençlerden gelen soruları cevapladı. Gençler en çok merak edilen, “Evlenecek gençlere kredi desteği, gençlere yönelik istihdam çalışmaları” gibi bir çok konuda sorularını iletti.

KOCAELİ HER ZAMANKİ YERİNDE

Program sonunda Bakan Işıkhan’a hediye takdiminde bulunan Gençlik Kolları İl Başkanı Çağlayan, “Cumhurbaşkanımızın her programda solunda yer aldık. Her defasında Kocaeli Her Zaman Yerinde, MaşAllah diyerek sol yanına döner. Sizlere de her zaman bizleri hatırlatacak bir hediye takdim etmek istedik” dedi.