Video platformu TikTok, MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Bölgesi'nin dört bir yanından gelen güvenlik uzmanlarının katılımıyla gençlerin ruh sağlığını koruma, eleştirel düşünme becerileri ve medya okuryazarlığı konularının ele alındığı bir zirve düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - 13 Şubat'ta Dubai'de düzenlenen 'Youth Mental Health Summit' adlı etkinlikte, dijital toplulukların gelecek neslin ruh sağlığı üzerindeki etkisi ile sosyal medya üzerinden anlamlı ve eleştirel bir şekilde etkileşim kurma stratejileri konuşuldu.

"Genç dijital vatandaşları medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerileriyle donatmak" konulu ilk panele, TikTok'un EMEA Bölgesi Sosyal Destek, İş Birlikleri ve Güvenlik Başkanı Lynn Sutton'ın yanı sıra TikTok'un Güvenlik Danışma Konseyi üyeleri Naila Hamdy ve Doç. Dr. Akın Ünver de katıldı. Panelde, genç kitleler için medya okuryazarlığının önemi vurgulandı, gençlerin güvenliğini tehdit eden durumlarda, onlara bilinçli tepki verme becerisi kazandırmanın gerekliliği üzerinde duruldu.

"Gençlerin ruh sağlığını korumak için dijital topluluklar oluşturmak" başlıklı ikinci paneldeyse Lynn Sutton, TikTok'un Güvenlik Danışma Konseyi Üyesi Maitha Mohamed ve Eğitim Psikolojisi Öğretim Görevlisi, Liderlik ve Ruh Sağlığı Eğitmeni ve Konuşmacısı Jana Bou Reslan yer aldı. Panelde, dijital toplulukların önemi ve sağlıklı bir dijital toplulukta yapıcı diyaloglar çevresinde gelişen içeriklerle kullanıcılar arasında oluşan şefkat bağının olumlu etkileri ele alındı.

TikTok'u herkes için daha güvenli bir mecra haline getirmek için sürekli çalıştıklarının altını çizen Lynn Sutton, sözlerine şöyle devam etti: "Önceliğimiz, tüm kullanıcıların güvenli ve sorumlu bir şekilde içeriklere erişebilmesi için gerekli araçlara ve desteğe sahip olmasını sağlamak. Topluluk İlkelerimizi, platformun herkes için olumlu ve kapsayıcı bir alan olarak kalmasını sağlamak üzerine tasarladık. Potansiyel tehlikeleri değerlendirerek harekete geçiyoruz. Bu nedenle burada ele aldığımız konular herkes için güvenli ortamı yaratabilmemiz adına kritik bir önem taşıyor”