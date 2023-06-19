İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla ortaya çıkan “Çoban start-up” projesi ile destek verilecek genç çoban adayları belirlendi. Projeyle ekonomik zorluklar nedeniyle çobanlığı bırakmak zorunda kalan genç üreticilere yerli ırk hayvan ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi desteği verilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzTarım ve İzDoğa’nın ortaklaşa yürüttüğü Çoban start-up projesi ile çobanlık deneyimi olan fakat ekonomik koşullar nedeniyle çobanlığı bırakmak zorunda kalan 18-30 yaş arası genç üreticilere start-up desteği verilecek.

Projeden yararlanacak üreticilere 40 adet yerli ırk keçi ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi desteği sunulacak. Ayrıca, çobanlar "Başka Bir Tarım" sertifikasyon programına dahil edilecek ve sütlerine alım garantisi verilecek. Start-up desteği ile genç üreticilere destek olarak çobanlık mesleğinin canlandırılması hedefleniyor.

İlk etapta 20 üretici destek alacak Çoban Start-up projesine Kınık'tan 32, Kiraz'dan 11, Bergama'dan 8 ve Bayındır'dan 8 olmak üzere toplam 59 başvuru yapıldı. 59 başvuru içinden İzmir'de ikamet etme, 18-30 yaş arasında olma, tarımsal kooperatif ortağı olma, daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış ve bu konuda tecrübe kazanmış ancak ekonomik sıkıntılar sebebiyle hayvancılığı bırakmış olma, kendisi ve birinci derece yakınlarının büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olmama kriterlerini karşılayan kişiler Çoban Start-up desteği almaya hak kazandı.

Değerlendirmeler sonucunda Bergama ilçesinden 4, Kınık ilçesinden 6, Kiraz ilçesinden 4 ve Bayındır ilçesinden 6 üretici olmak üzere toplam 20 üretici, Çoban Start-up desteği almaya uygun görüldü.

Üreticiler, başvurularının durumunu www.izmir.bel.tr/tr/BaskaBirTarimBasvuruDurumSonuc adresinden görüntüleyebiliyor.

Genç çobanlar meralara dönecek Genç üreticiler, İzDoğa ve İzTarım’ın yürüttüğü Çoban Start-up projesi ile desteklenecek. İzTarım, çoban start-up desteği almaya hak kazanan genç çoban adayları ile sözleşme imzalayacak.

Temmuz ve Ağustos ayları içinde eğitim alacak genç çoban adaylarına ağıl yapımı için malzeme desteği verilecek. Ağıl yapım sürecini tamamlayan adaylara Ekim ayı içerisinde 40 adet karakeçi ve maltız ırkı keçi dağıtımı yapılacak. Genç çoban adaylarına başlangıçta yem desteği de verilecek.