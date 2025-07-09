Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri, yaz okulu dönemine coşkulu bir başlangıç yaptı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) Yaz Okulu ile gençlerin akademik, sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyor.

LİMA bünyesinde 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan 6 haftalık Yaz Okulu programı kapsamında; milli ve manevi eğitimler, beceri temelli dersler, etkinlikler ve çeşitli atölye çalışmaları yer alıyor.

LİMA bünyesinde 12. sınıf ve mezun öğrenciler için planlanan YKS Yaz Okulu ise 7 hafta sürecek. Bu kapsamda öğrenciler, üniversite sınavına hazırlık sürecinde akademik derslerle desteklenecek.

Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla, LİMA Yaz Okulu süresince tüm sınıf düzeylerinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) ile eğitim koçluğu hizmetleri de sunulacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri Yaz Okulu kapsamında; Kur’an-ı Kerim, ilmihal, ezber, meal, Kültür Atlası, Fikirden Sayfaya, Dil Mirası, matematik, PDR ve film okumaları gibi derslerin yanı sıra; İngilizce, ebru, minyatür, resim, gitar, zarafet, kavram tartışması, bağlama, drama, hüsn-i hat, diksiyon, fotoğrafçılık ve divizyon gibi atölyelerle eğitim faaliyetleri çeşitlendirilerek sürdürülecek. Ayrıca Çarşamba ve Cumartesi günleri çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Lise Medeniyet Akademileri Yaz Okulu, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için 10 Ağustos; 12. sınıf ve mezun öğrenciler için ise 23 Ağustos tarihinde sona erecek.