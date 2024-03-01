İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Gençlik Kollarının “Bizim Semtin Gençleri” isimli gençlik buluşmasına konuk oldu. Gençler Başkan Taban’ı büyük bir coşku ile karşıladı.BURSA (İGFA) - Farklı organizasyonlarda her yaştan vatandaşla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Perşembe akşamı AK Parti İnegöl Gençlik Kollarının misafiri oldu. AK Parti Gençlik Kollarının “Bizim Semtin Gençleri” isimli gençlik buluşmasına katılan Başkan Taban, büyük bir coşku ile karşılandı. Gençler Başkanını meşaleler ve alkışlarla karşıladı.

PROJELERİMİZ HERKESİ MEMNUN EDECEK

Kuğulu Parkta yapılan organizasyonda gençlere 2019-2024 döneminde verdikleri sözleri hatırlatarak yapılan projeleri anlatan Belediye Başkanı Alper Taban, beyanlarının yüzde 84’ünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Şehrin ihtiyaçlarına odaklandıklarını dile getiren Başkan Taban, “Sonuna geldiğimiz dönemde işimizi yaptık. Seçim sonrası kolları sıvayarak işimiz hizmet etmek dedik ve hizmetimizi son güne kadar sürdürüyoruz. Bir yandan da yeni döneme dair planlamalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta gelecek 5 yılın projelerini paylaşacağız. Bizi heyecanlandıran, vatandaşlarımızda da heyecan uyandıracak projelerimiz var. Özellikle gençlerimizin memnun olacağı bir beyanname ile vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Yine en iyisini yapmak için göreve talibiz” dedi.

GENÇLER TALEPLERİNİ VE SORUNLARINI ANLATTI

Başkan Taban’ın selamlama konuşmasının ardından program soru cevap ile devam etti. Karşılıklı istişare şeklinde gerçekleşen programda gençler İnegöl’e dair hayallerini, talep ve isteklerini anlatıp beklentilerini dile getirdiler. Başkan Taban da sorunlarla ilgili notlar aldı.