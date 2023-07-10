Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi'nde 19 Mayıs'ta başlayan kamplar, Haziran ayında İzmir'deki üniversitelilerle devam etti. Çevre sorunlarına yönelik atölyelerin yer aldığı kampta “Kent Ormanı Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLW) Yaz Etabı Uygulaması” ile deniz çöpü izleme etkinliği yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gençlik kampları devam ediyor. Atölyeler, etkinlik ve eğlence programlarının yer aldığı kamplarda gençler hem öğreniyor hem keyifli zaman geçiriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi'nde başlayan kamplar, Haziran ayında İzmir'de üniversitede öğrenim gören farklı ülkelerden öğrencilerin katıldığı program ile devam etti.

İnciraltı'nda atölyeler yapıldı Kamp programında çevre sorunlarına yönelik ilk atölye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi tarafından yapıldı. İki oturumda düzenlenen atölyenin ilk bölümünde gençlere denizlerin önemi, çevre sorunları ve Mavi Bayrak uygulaması anlatıldı. Atölye Çevre Forumu ile devam etti. İkinci oturumda ise “Kent Ormanı Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLW) Yaz Etabı Uygulaması” ile kıyı temizliği yapıldı. Atölyeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de katıldı. İnciraltı sahilinden cam, metal, plastik, izmarit gibi çöp ve atıklar toplandı. Toplanan çöpler sergilendi. İnciraltı Kamp Programı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın tohum topu atölyesi, Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü'nün söylem atölyesi, İzmir Art'ın WR gözlük müze atölyesi ile devam etti.

Bu yazın üçüncü kampı ise İnciraltı Terapi Bahçesi'nde yapıldı.

Kent Ormanı Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLW) nedir? İzmir'de ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projede belirlenen alan yılda 4 mevsim, 4 kez izleniyor ve temizlik çalışması yapılıyor. Toplanan 200'ün üzerinde tür atık kategorize edilerek sayılıyor ve ağırlık ölçümü yapılıyor. Veriler TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından Avrupa Çevre Ajansı Veri Sistemi'ne işleniyor.