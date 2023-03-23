Aydın’da ilkokul öğrencileri “Yaşlılar Haftası” sebebiyle, kapı kapı dolaşıp yaşlıların elini öpüp, çiçek, çikolata ve kolonya ikram ettiler. Cumayanı İlkokulu öğrencilerinin bu anlamlı etkinliği köyde gençlerle yaşlıların kaynaşmasına vesile oldu.

Aydın’ın Köşk ilçesinde bulunan ve hayata geçirdikleri ilginç projeleriyle gündeme gelen Cumayanı İlkokulu bu defa köyün yaşlılarını mutlu eden bir projeye imza attı. “Yaşlılar Haftası” etkinlikleri içerisinde okulun 6-A sınıfı öğrencileri, Türkçe öğretmeni Mustafa Özenoğlu’nun önderliğinde köy içerisinde kapı kapı dolaşıp, yaşlıları ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında, yaşlılarla sohbet edip, çiçek, çikolata ve kolonya ikram eden gençler, köyün yaşlıları tarafından güler yüzle karşılandı. Bu projeyle birlikte, yaşlılarla bir araya gelip, kucaklaşan gençler, köyün yaşlılarını bir yandan mutlu ederken diğer yandan da duygulandırdı.

Köyde yaşayan yaşlılar, gerçekleştirilen bu projenin onları değerli hissettirdiklerini sağladığını ve gençlerle aralarındaki bağları kuvvetlendirdiğini belirtti.