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Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele, 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 16 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesinde yeni eğitim öğretim dönemi törenle başladı. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, gönüllü eğitmenler ve öğrenciler katıldı. Eğitim İçin El Ele Proje Koordinatörü Cansu Şaşmaz, Eğitim İçin El Ele projesinden bugüne dek 5833 öğrencinin faydalandığı, 1495 öğrencinin hayallerine kavuşarak üniversite öğrencisi olmaya hak kazandığını ifade etti. Yeni eğitim sezonunda ise 213öğrencinin kayıt yaptırarak sınava hazırlanmaya başladığını ifade eden Şaşmaz, Eğitim İçin El Ele'nin bugünlere gelmesinde kendilerinden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen ve her daim gençlerin yanında olan Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Zeynep Buse Afşar ise 2008’den bu yana sürdürülen projenin birçok gence umut olduğunu ifade ederek, kendisinin de aynı proje ile Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim görme hakkı kazandığını söyledi.

"Gençlere pek çok alanda destek oluyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize her alanda kültür, sanat, spor ve eğitimde en üst seviyeye çıkmaları adına birçok imkan ve destek sağlıyoruz. Birçok gencimizin bu desteklerle ülkemize, şehrimize hizmet verir hale geldiğini ve mutlu olduğunu şahitlik ediyoruz. Sizler alacağınız eğitimle üniversite sınavına hazırlanacaksınız. Dayanışma ve yardımlaşma ile kendilerine ayıracakları zamanı sizlere aktaran gönüllü eğitmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah’ım gönlünüzdeki nasip etsin" dedi.

Bu sene de gençlerin üniversite sınav ücretleri Büyükşehir’den

Üniversiteye hazırlanan gençlere seslenen Başkan Osman Zolan, geçtiğimiz yıl üniversite sınavlarına giriş ücretlerini karşıladıklarını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: " Siz o sınav ücretini de bu sene de yatıracaksınız ama yatırdıktan sonra makbuzu bizlere aktardığınızda sınav ücretini sizlere iade edeceğiz. Sizlere her yönden destek olmaya, karınca kararınca eğitiminize katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. Yarınınız, bugünden daha güzel olsun. Burada alacağınız eğitim size, değer, güzellik katacaktır. Yeni eğitim-öğretim yılınız hayırlı ve uğurlu olsun." Konuşmaların ardından Başkan Zolan ile Eğitim İçin El Ele Proje Koordinatörü Cansu Şaşmaz, yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zilini çaldı.

Eğitim İçin El Ele

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele, 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.