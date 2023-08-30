Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Merkezlerinde Gönüllü olarak görev alan çocuklara yönelik Halfeti turu düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gönüllü gençleri sakin şehir Halfeti’ye uğurlayarak tarih ve turizm dolu gezinin tadını çıkarmalarını istedi.ŞANLIURFA (İGFA) - 20,6 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfusa sahip illerinden biri olan Şanlıurfa’da gençliğe yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Daire Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Koordinasyon Merkezi’nde verilen eğitimlere katılan çocukları Halfeti gezisiyle ödüllendirdi.

Halfeti turu öncesinde gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya geldi. Başkan Beyazgül, gençlerin coşkulu karşılaması karşısında gençlerden pozitif enerji aldığını söyledi.

Gençlere yönelik çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Gençlik Merkezlerimizde gönüllü görev yapan gençlerimiz vakitlerini güzel değerlendiriyor. Gençlerimiz hep beraber hareket ediyorlar. Bunun sonucu olarak gelecek için fikrinizi, zihninizi, gönlünüze bir şeyler hazırlanıyor. İnşallah gelecekte buraları sizler yöneteceksiniz. Bu şehirleri sizlere emanet edeceğiz. Gençlerimiz güzel bir şekilde yetişirse bizim de gözümüz artık arkada kalmayacak. Gençlerimizin güzel vakit geçirmesini diliyorum. Gençlerimize yönelik etkinliklerimiz devam edecektir’’ şeklinde konuştu.