Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gri Koç olarak tanınan Gökhan Müftüoğlu Çorum’da YKS’ye hazırlanan öğrencilere başarının sırrını anlattı. Çorum Belediyesi’nin düzenlediği “YKS’ ye 4 ay kala kazanma navigasyonu” seminerine gençler adeta akın etti.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi’nin YKS’ye hazırlanan öğrenciler için düzenlediği motivasyon semineri Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti. Konferansları, yayınları ve kitaplarıyla gençlerin büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç, Devlet Tiyatro Salonunu tıklım tıklım dolduran öğrencilere, sınava hazırlık süreci, stresle baş etme ve verimli ders çalışma yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve motivasyonun yüksek tutulmasına ilişkin bilgiler aktardı.

Gökhan Müftüoğlu "YKS'ye 4 Ay Kala Kazanma Navigasyonu" başlıklı sunumunda, sınava hazırlık süreci, stresle baş etme yolları, verimli ders çalışma yöntemleri, zamanın iyi değerlendirilmesi ve motivasyonun yüksek tutulmasıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere ayrıca, sınavda başarıyı etkileyen faktörler, sınav sonrası değerlendirme, tercih yapma ve üniversite hayatı hakkında da bilgiler verildi.

Gri Koç’un ilgiyle izlenen programlarına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Gençlerle bir araya gelen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.