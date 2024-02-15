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Hepimizin gönlünde bir meslek vardır. Kimimiz bu hayali gerçekleştiririz, kimimiz ise farklı mesleklere yöneliriz.SERGEN DURAK/AHMET GÜNAY/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yaşam şartlarının giderek zorlaştığı Türkiye’de çoğu insan işini severek yapmıyor ya da sevdiği, hayal ettiği işi yapamıyor. Ekseriyetle ekonomik sıkıntı çekiyor olmaları, insanları sevdikleri alanlardan herhangi bir açık pozisyonda çalışmaya itiyor. Bu da çalışanların iş ortamında huzursuz olmasına sebep oluyor.

Çocukken herkesin hayalinde bir meslek vardır. Kimi hayalindeki mesleği yaparken kimi de bu hayallerden uzak kalıp ve başka mesleklere yöneliyor. Çocukluğumuzdan beri bize en çok sorulan sorulardan biri olan ‘büyüyünce ne olacaksın’ sorusunun bir benzerini vatandaşa sorduk: Hayalinizdeki meslek ne ne? Söz vatandaşta…

Herkes Duysun muhabirinin sorusunu yanıtlayan bazı vatandaşların “Hayalinizdeki meslek ne?” sorusuna verdikleri cevaplardan bazıları şöyle: “Almanya'da Matematik öğretmeni olmak.”

“Küçükken futbolcu olmak isterdim, hala Futbolcu olmak.”

“Kazancı rahat olduğu için E-ticaret ile uğraşmak isterdim.”

“Tasarımcı olmak istiyorum. Koleksiyonluk bir marka açmak istiyorum.”

“Her erkeğin küçüklükten gelen bir hayali vardır. Benim de hayalim futbolcu olmak. Bursaspor'un altyapısına gireceğim büyük ihtimalle.”