Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek ‘Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali’nde gençler hem eğlenecek hem öğrenecek.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, 17-19 Mayıs tarihlerinde ‘Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali düzenliyor. Eski İhtisas Hastanesi Alanı’nda yapılacak festivalde; teknoloji ve robot atölyelerinden konserlere, söyleşilerden yarışmalara çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

ShiftDelete.Net’in kurucusu Hakkı Alkan, Astronot Tuva Cihangir Atasever, Akademisyen, Yazar ve İletişim Uzmanı Prof. Dr. Uğur Batı ve YoutuberSertaç Güngör’ün konuşmacı olacak katılacağı etkinlikte ayrıca Rumelili Ekrem ve Retrobüskonserleri düzenlenecek. Sinolab deney oyunları, bilim partisi, atölye çalışmalarının da yer aldığı festival kapsamında Yapay Zekâ Şarkı yarışması düzenlenecek.

GENÇLER İÇİN VARIZ Gençlerin öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu düşünceyle ilçemize kütüphaneler, spor tesisleri, gençlik merkezleri kazandırdık. Gençlerimiz için fiziksel projelerimizi bir bir hayata geçirirken, yine gençlerimizin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için etkinlikler düzenliyoruz. 17-19 Mayıs tarihleri arasında gençlerimizin eğlenerek öğrenmesi ve ilham alması için düzenleyeceğimiz ‘Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali düzenliyoruz. Tüm gençlerimizi hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacağı bu festivale davet ediyorum” dedi.