Günümüz iş dünyasının getirdiği rekabetçi anlayışta gençlerin ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği onlara sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi; gençlerin yeteneklerini ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olurken aynı zamanda işverenlerin de nitelikli iş gücüne ulaşmasını da kolaylaştırıyor.MERSİN (İGFA) - İş arayan ve işveren arasında köprü olmayı sürdüren Kariyer Merkezi’nin destek sağladığı isimlerden biri 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası Mersin’e taşınan ve burada yaşamaya başlayan 27 yaşındaki Fulya Yıldırım. Bir diğeri ise, kısa süre önce Mersin’e taşınan ve burada yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Helin Özbay. Kariyer Merkezi ile yolları kesişen gençler, şimdilerde Elektro Grup bünyesinde çağrı merkezi operatörü olarak görev yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, özellikle Pandemi sürecinden sonra Kariyer Merkezlerine olan ihtiyacın daha çok arttığını ve iş dünyasında ciddi bir değişim yaşandığını kaydederek, “Günümüze baktığımız zaman öğrencilerimizin daha mezun olmadan önce iş dünyasını tanımaları ve pratik yapmaları gerekiyor. Hangi mesleği nerede yapacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Biz özellikle öğrencilerimizin daha üniversiteden veya liseden mezun olmadan önce iş hayatına hazırlanması konusunda belli başlı hizmetlerimizi veriyoruz” dedi.

Kariyer Merkezi’ne güncel olarak 44 bin kişinin kaydolduğunu ve bunun içerisinde 30 bin kişiye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini vurgulayan Özada, öğrenciler ve iş arayanlar dışında halihazırda çalışan ancak iş değiştirmek isteyen kişilere de hizmet verdiklerini anlattı. Mülakat simülasyonu ile iş arayanların mülakat sürecinde de destek verdiklerini söyleyen Özada, “Biz firmaların insan kaynakları veya profesyonel yöneticileri ile genç adayları bir araya getiriyoruz. Bir taraftan adaylarımıza sektörde hangi kriterlere sahip olmaları gerektiği ile ilgili bilgi aşılarken diğer taraftan firmalarımızın personel ihtiyaçları konusunda havuz oluşturmalarını sağlayarak onlara avantaj sağlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Özada, şimdiye kadar Kariyer Merkezi çatısı altında iş arayanlara yönelik 120 ayrı eğitim programı düzenlediklerini bu eğitimlerden toplamda 12 bin kişinin faydalandığını da anlattı.

Elektro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yüksekbaş, Kariyer Merkezi’nin düzenlemiş olduğu Kariyer Günleri’ni çok faydalı bulduğunu ve yerel yönetimlerin yapması gereken iyi bir uygulama olduğunu dile getirdi. Kariyer Merkezi’nin gençlerin iş arayışında çok büyük fayda sağladığını söyleyen ve istihdama sunduğu katkılarına değinen Yüksekbaş, “Hem biz personel bulma açısından rahat ediyoruz hem de gençler iş bulma açısından kendilerine çok güzel bir kaynak buluyorlar. Kariyer Merkezi önce bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir filtre yapıyor ve eleman ihtiyacınız hangi alandaysa önce onları buluyor ve onlarla bir ön görüşme yapıyor. Bu çok büyük bir imkân. Kariyer Merkezi’nin kaynaklarından bizim insan kaynakları birimimiz ciddi anlamda faydalanıyor” sözlerine yer verdi.

27 yaşındaki Fulya Yıldırım, 6 Şubat depremi sonrası Mersin’e yerleştiğini belirterek, “Normalde üniversite öğrencisiydim ancak depremden sonra kaydımı dondurdum ve burada bir iş arayışına girdim. İnternetten araştırdığımda Büyükşehir Belediyesi’nin Kariyer Merkezi gibi bir imkanı olduğunu duydum ve Kariyer Merkezi’ne gittim. Kariyer Merkezi bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Çünkü çok fazla iş olanağı ve farklı farklı pozisyon sunuyorlar. Bizim ne istediğimizi karşı tarafın ne istediğini biliyorlar ve uygun eşleşmeyi sağlıyorlar. Kariyer Merkezi, gerçekten gençlerin Mersin’de istihdam sağlaması konusunda çok faydalı ve yararlı bir iş olanağı sunuyor. Ben çok memnun kaldım herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

23 yaşındaki Helin Özbay ise çok kısa bir süre önce Mersin’e taşındığını ve çevresindekilerinin Kariyer Merkezi aracılığı ile güzel işler bulduğunu bu yüzden kendisinin de Kariyer Merkezi’ne başvuru yaptığını anlattı. Özbay, iş arama sürecinde Kariyer Merkezi’nin oldukça yardımı dokunduğunu belirterek, “Farklı yerlerle görüşmeye gittim ve en sonunda Elektro Grup’la yollarımız kesişti. 2 hafta önce de burada işe başladım. O işleri bulmadan öncesinde de çok zorluklar çektim. Direkt olarak gidip kimseyle iletişim kuramıyorsunuz, hep bir aracı olmak zorunda. Kariyer Merkezi’nde böyle bir sorun yaşamadım. Kendi yeteneklerim ve donanımlarımın farkında olduğum için kendimi net bir şekilde aktardım. Onlar da bana bu doğrultuda yardımcı oldular” ifadelerine yer verdi.

İş arayışında olan gençlerin Kariyer Merkezi’nden faydalanabileceğinin tavsiyesini veren Özbay, “Eminim ki istedikleri yere muhakkak ulaşacaklardır. Kariyer Merkezi, bana hem zamandan kazandırdı hem de boşa geçen vakitlerimi önlemiş oldu. Yani isteklerim doğrultusunda hem paramı kazanıyorum hem konforlu bir ortamda çalışma sağlıyorum. Bu yüzden çok memnunum” dedi.