Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren ForInvest, yatırım okuryazarlığını artırmak adına iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Yatırım okuryazarlığını geliştirmek adına çok sayıda projeye destek olan ForInvest, hem Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile hem de finans sektörünün öncü firmalarıyla her yaştan yatırımcının gelişim sürecine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Boğaziçi Ünivesitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün Investimate sanal yatırım yarışmasına teknoloji sponsoru olmasının yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü, Sanal Borsam Yarışması’na da altyapı sponsoru olan ForInvest, bilinçli yatırımcı sayısını artımak, yatırım kararlarında riski en aza indirmek ve sürdürülebilir bir yatırım ekosistemi oluşturarak sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amaçlıyor.

BİLİNÇLİ YATIRIMCI SAYISINI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ

ForInvest CEO’su Serra Berkol, bugün gelinen noktada yatırım okuryazarlığın hayati önemi olduğuna vurgu yaparak, “Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerimizi sürdürüyor ve yatırımcıların son derece önemli riskler barındıran karar alma süreçlerine destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir bir yatırım ekosistemi oluşturmak için güçlü teknolojimizi merkeze alarak oluşturduğumuz sanal portföy platformumuz ile yatırıma ilgi duyan öğrencileri destekleyerek, genç yaşlardan itibaren bilinçli yatırımcı sayısını artırmaya gayret gösteriyoruz. İş birliklerimiz, sermaye piyasasını güçlendirme amacı taşırken; yatırıma ilgi duyan herkese verdiğimiz desteklerle de bir anlamda sürdürülebilir yatırım dünyasını güçlendirmeye gayret gösteriyoruz. ForInvest olarak yatırım okuryazarlığını artırmak ve sürdürülebilir mali başarıları desteklemek adına üniversite ve finans sektörünün önde gelen kurumları başta olmak üzere yapacağımız iş birlikleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Investimate’te öğrenciler yatırım bilgilerini stratejik olarak yarıştıracak.