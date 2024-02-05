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Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile partnerleri tarafından yürütülen Projede CNC Makina, Ön Muhasebe ve Web Tasarım Eğitimleri Devam Ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde geliştirilen ve Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Hibe programı kapsamında yürütülen NEETPRO-232 numaralı “Gençlerle Birlikte Güvenli Geleceğe Yürüyoruz” projesi kapsamında “CNC Makina, Ön Muhasebe ve Web Tasarım” eğitimleri devam ediyor.

Eğitim kapsamında kursiyerler alanında uzman eğitmenler tarafından; CNC Makina, Ön Muhasebe ve Web Tasarım alanlarında profesyonel, kalite ve verimli eğitimler alıyor.

Keşan TSO’dan yapılan açıklamada “Aktif oda anlayışı ile ne eğitimde ne istihdam da olan vatandaşlarımızın iş hayatına adapte edilmesine ve mesleki yeterliliklerini üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.” denildi.