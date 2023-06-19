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Festivalde çeşitli spor branşların da düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival alanında çeşitli eğitim ve spor standları kuruldu. Bilgisayar ve Stem eğitimi alan öğrenciler almış oldukları kodlama eğitimini sergilediler. Resim sergisi, rölyef sergisi büyük beğeni topladı.

Sportif aktivitelerin yer aldığı Gençlik Festivalinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik merkezinde müzik eğitimi alan gençler sahne adlı. Piyano resitali ve müzik şöleninin gerçekleştiği festivalde gençler, doyasıya eğlendi. Festivale Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecik Belediye Başkanvekili Adnan Yaşar, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Halil Yavuz, STK Temsilciler ve gençler katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Birecik İlçesinde düzenlenen Geleneksel 3. Gençlik Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik Belediyesi, Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan Geleneksel 3. Gençlik Festivali Birecik ilçesinde sahil kenarındaki 15 Temmuz Şehitler parkında kutlandı.

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