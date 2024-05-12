Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel kentin 5 ayrı noktasında 5 farklı konser düzenleyecek. Gençlik Konserlerinin 19 Mayıs’ta düzenlenecek finalinde Türk pop müziğinin sevilen ismi Göksel ile bayram sevinci ikiye katlanacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kentte coşku içinde kutlanması için kentin 5 farklı noktasında 5 konserin yapılacağı Gençlik Konserleri düzenleyecek. Program kapsamında ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçısı Özgür Doğan 15 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00’de Zeytinköy Mahallesi Ticaret Borsası İlkokulu’nda sahne alacak. 16 Mayıs Perşembe günü saat 21.00’de ise Denizli’nin sevilen müzik gruplarından Dar Sokak, Meska Hacı Ahmet Paralı İlköğretim Okulu’nda Denizlililer için sevilen şarkıları seslendirecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Ahmet Algün de, 17 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de Fatih Mahallesi Adil Demireren Mustafa Musoğlu İlköğretim Okulu’nda sevenleriyle buluşacak. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Işıl Koç, Akvadi TOKİ Pazar Yeri’nde 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlarla paylaşacak.

19 Mayıs’ta Göksel sahne alacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın en özel programı ise 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek. Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Göksel, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de kendine has yorumuyla sevilen şarkılarını Denizlililer için seslendirecek. Denizlililer Göksel’in birbirinden güzel şarkılarıyla bayram sevincini ikiye katlayacak.

Başkan Çavuşoğlu’ndan Gençlik Konserlerine davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Mayıs’ın bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı kutlu bir gün olduğunu belirtti. Bu tarihi günü başta gençler olmak üzere hemşehrileriyle birlikte coşku içinde kutlayacaklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, tüm halkı düzenleyecekleri konserlere davet etti.