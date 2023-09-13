Eğitimin her zaman destekçisi olan Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan mezun grubu öğrencilere kaynak kitap dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 119 gencin üniversiteyi kazanmasına imkan sağlayan, Çayırova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de YKS sınavına hazırlanan gençlerin destekçisi olacak.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde bu yıl sınava hazırlanacak mezun grubu gençlerin eğitimleri başladı. Mezun grubunda yer alan öğrenciler, uzman kadroyla birlikte alacakları eğitimin ardından, hayallerindeki üniversiteye kavuşabilmek için bütün bir eğitim-öğretim dönemi boyunca ter dökecek. Öğrenciler; konu anlatımları, soru çözümleri, deneme ve etütlerle birlikte sınava hazırlanacak.

SINAVA HAZIRLIKTA EN BÜYÜK YARDIMCI OLACAK

Öte yandan, eğitime büyük önem veren ve gençlerin eğitim alanında verimli bir şekilde gelişme kaydetmesi için tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, derslere başlayan mezun grubu öğrencilere, sınava hazırlık kaynak kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdi. Türkçe, Matematik-A, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri alanlarında hazırlanan TYT kitapları, konu anlatımları ve sorularıyla, öğrencilerin sınava hazırlık noktasında en büyük yardımcısı olacak. Öğrenciler, kendilerine kitapları takdim eden öğretmenleri aracılığıyla, Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.