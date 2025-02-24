Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrenciler, Yurt Time Spor projesi ile kaldıkları yurt binasında görev alarak gelir elde ediyor.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında uygulanan Yurt Time Spor Projesiyle gençlere verilen sorumlulukla görev karşılığında ücret de ödeniyor.

Projenin detaylarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duyuran Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, hayata geçirdikleri proje ile amaçlarının gençleri spor yapması, kaldıkları yerlere aidiyet duygularının gelişmesi ve ekonomik olarak desteklenmesi olduğunu söyledi.

Söz konusu Yurt Time Spor Projesi ile gençlerin günlük spor alışkanlığı kazanması, akademik ve kişisel gelişim sağlamaları, bütçelerini yönetebilmeleri, sosyal faaliyetlere zaman ayırmaları ve yurt işleyişine katkı sunmalarının amaçlandığını belirten Bakan Bak, "Projeyle göreve başlayan öğrenciler, yurtların belirli bölümlerinde iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yurt idaresine katkıda bulunuyor. Öğrenciler, günlük 2 saati ve haftalık 8 saati aşmayan görevlerine başlamadan önce hafif tempolu sportif ısınma egzersizlerini görev yerlerinde yapıyor. Proje sayesinde eğitim, idari işler, teknik destek, sosyal medya yönetimi ve spor salonu düzenlemeleri gibi 26 farklı alanlarda görev ve sorumluluk alacak öğrencilere, karşılığında günlük brüt asgari ücretin bir saatlik tutarına denk gelen ödeme yapılıyor" dedi.

Bu arada GSB Yurtlarında kalan öğrenciler için düzenlenen Yurt Time Spor Projesine, 2024-2025 döneminde 81 ildeki 852 öğrenci yurdundan başvuru yapanlar arasından kriterlere uygun olan 9 bin 682 öğrenci yeni dönemde yurtlarda görev almaya hak kazandığı öğrenildi.