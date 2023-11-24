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Rize Belediyesi ziyaretinde Bakan Bakan Bak’a Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’da eşlik etti.

Makam ziyaretinin ardından,Belediye Başkanı Metin, Bakan Bak’a, Rize Belediyesi’nin bünyesinde Rize’ye yapılan yatırımların son durumları ve planlanan çalışma görselleri üzerinden bilgi verdi.

Rize'de 'Spor Turizminde Marka Şehir Rize' temasıyla 'Spor Turizm Çalıştayı'na katılmak üzere Rize'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i makamında ziyaret etti. RİZE (İGFA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin tarafından Bakan Bak’a Çaykur Rize Çayı hediye edildi.

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