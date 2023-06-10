Edirne'nin Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoglu ve Serkan Bayraktar, geçtiğimiz Cuma günü Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen’i ziyaret ederek spor malzemelerini teslim aldı.

Karataşoğlu, malzemeler için Çimen nezdinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.

Keşan’da 10 kulübe malzeme yardımı gönderildiğini belirten Çimen, tüm kulüplerin malzemelerini teslim aldıklarını belirtti.