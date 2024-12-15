Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal’ın ismini, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ndeki Sanat Sokağı’nda bulunan Şehir Tiyatroları Genco Erkal Sahnesi’nde yaşatacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, Temmuz ayında 86 yaşında hayatını kaybetti. 60 yıllık sanat hayatında, kendi sahnesinin dışında yalnızca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarıyla birlikte Eskişehir’de sahnelediği “Azizlikler” oyunu ile özel bir yeri olan Genco Erkal’ın ismi Eskişehir’de ölümsüzleşti.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat Sokağı içinde Şehir Tiyatroları Sahnesi, “Genco Erkal Sahnesi” olarak kapılarını açtı.

Sahnenin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genco Erkal’ın kızı Ayşe Erkal Sümer, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, önceki dönem Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, tiyatro ve sinema sanatçısı Meral Çetinkaya, Avukat Turgut Kazan, belediye bürokratları, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genco Erkal’ın çok önemli bir tiyatrocu olduğunu söyleyen önceki dönem Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Onun ismi, onun sahnesi, bu sahnede oynanacak her türlü oyunda onun Anadolu’daki uzantısının sanatını ortaya koyduğu yer olarak anılacak. O bile büyük onurdur. Keşke hayatta olsaydı ve böyle bir salonun kendisi için nihayete erdirilmiş ve kendisine adanmış bir sahne olduğunu görmesini dilerdim.” diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ni süsleyen, bu güzel Sanat Sokağı’mız çok uzun soluklu bir hikaye. Yılmaz Büyükerşen Hocamızla proje aşamasından itibaren çok büyük bir heyecanla çalışmıştık. Eskişehir'de sanatın, sanatseverlerin ve sanatçıların buluşma noktası oldu. Sanatın kalbi burada atsın diye güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Hayallerimizden bir tanesi de Genco Erkal'a burada bir sahne hediye etmekti. Bu sahne Eskişehir Sanat Sokağı'na çok değer katacak. Bu sahnede şehir tiyatrolarımız, Azizlikler Oyunu'yla başlayan, Genco Erkal'ın yürüttüğü yolburada çok daha büyük anlamlar katacak. Bu sahne Erkal’ın tiyatro değerlerini yaşatacak.” dedi.

Usta oyuncunun halkın sesi olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, ayrıca bir müjde de vererek, “Sadece ülkemize değil insanlığa mal olmuş bir değer olan Erkal’ın adını yaşatmak için hayata geçireceğimiz bir diğer yeni çalışmanın haberini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘Genco Erkal Onur Ödülü’ adıyla Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuzun organize edeceği ve her yıl düzenli olarak vermeyi düşündüğümüz ödül değerlendirmesini başlatıyoruz.” diye konuştu.

Konuşmala sonrasında müzisyen Deniz Doğangün, Gökhan Çağıran ve Ercan Çağıran’ın hazırladığı Genco Erkal’ın sevdiği şiirler ve türküler seslendirildi. Daha sonra Yönetmen Selçuk Metin’in hazırladığı “Genco Dostlar Arasında” belgeseli katılımcılarla buluştu.

Tiyatro eleştirmenleri Seçkin Selvi, Zeynep Oral, Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün konuşma yaptığı “Genco Erkal’ın Hayatından Kesitler” paneli düzenlendi.