Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e bardacık vererek Payamlı Bardacık Festivaline davet etti.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i akşam saatlerinde Manisa’da bir düğüne katılmak üzere, İzmir Adnan Menderes hava Limanı’nda karşılayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP Kadın Kolları Başkanı, Hülya Pilor, CHP Güzelbahçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Kırca, CHP Güzelbahçe Gençlik Kolları önceki dönem Başkanı Şeyda Çiftçi, CHP Malatya İl Kdın Kolları Başkanı Nezahat Aydın karşıladı. Başkan Mustafa Günay, 10.’sunu düzenleyecekleri Payamlı Bardacık Festivali’ne bardacıklı bir sepet vererek Genel Başkanı davet etti.

Başkan Günay, “10.’sunu düzenlediğimiz Payamlı Bardacık festivaline Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i davet ettim. Katılması bizleri onore edecektir. Programı uygun olması durumunda katılmayı istediğini söyledi. Genel Başkanımız Gelmesi bizleri çok mutlu edecektir. Herkesi 10. Payamlı Bardacık Festivali’ne bekliyoruz.” diye konuştu.