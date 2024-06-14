Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletimizin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı ve ekonomik zorluklara dikkat çekti. Yalçın, Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Genel Başkan Bedri Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Millet olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhumuzu canlı tutmalıyız. Bu bayram, bizlere birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor."

EKONOMİK ZORLUKLAR

Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti: "Ancak, maalesef milletimiz, ekonomik zorluklar nedeniyle bu bayramı da buruk geçirecek. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik, halkımızın üzerine adeta bir kara bulut gibi çökmüş durumda. Bu zorlu süreçte, milletimizin yanında olmaya, onların sesini duyurmaya devam edeceğiz."

PAYLAŞMANIN ÖNEMİ

Yalçın, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, "Kurban Bayramı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en önemli simgelerinden biridir. Bu bayramda, elimizdeki imkanları paylaşarak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhumuzu güçlendirmeliyiz," dedi.

HAYIRLI BAYRAMLAR

Genel Başkan Bedri Yalçın, mesajının sonunda, "Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Anadolu Birliği Partisi olarak, milletimizin refah ve huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi dileğiyle, hayırlı bayramlar diliyorum," diyerek sözlerini tamamladı.