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24 saat kimliği belirlenemeyen defnedilecek
Kimliği belirlenemeyen naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği, fotoğrafı alınarak adli ve idari izinle dini vecibelere uygun olarak defnedilmesi kararı alındı.
Genel 09.02.2023, 09:32
Dna, Parmak İzi Örneği Ve Fotoğraf Alınacak
Açıklamada söz konusu talimatlandırmada bazı değişikliğe gidildiği belirtildi. Açıklamada, afete maruz vilayetlerden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceğinin belirtildiği kaydedildi. Bu durum göz önünde bulundurularak, yakınları/tanıdıklarınca teşhis edilemeyen ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasından sonra C. Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedileceği belirtildi.
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