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Atatürk'ün günümüze uyarlanmış çizimi sosyal medyayı salladı
Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak Mustafa Kemal Atatürk’ü günümüze uyarlayarak çizdi. “Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü” notuyla paylaşılan çizim sosyal medyada gündem oldu.
Genel 08.10.2022, 19:12
Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak Mustafa Kemal Atatürk’ü günümüze uyarlayarak çizdi. “Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü” notuyla paylaşılan çizim sosyal medyada gündem oldu.
Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ü günümüze uyarlayarak çizilen resmini çeşitli şekillerde paylaştı. Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Özellikle son dönemlerde yapay zeka destekli canlandırma ve çizimler büyük ilgi görüyor. Reddit’te “Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü” başlığıyla günümüze uyarlanmış Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünün yer aldığı çizim milyonlarca kişi tarafından beğenildi.
Çizim kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Haber: Cemil Ağırbaşer
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