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Deprem Diyarbakır’ı bir kez daha vurdu
Diyarbakır’da ikinci deprem enkaz alanlarını adeta tekrar yıktı. Galeria Sitesi bir kez daha çöktü, Ofis semtinde kurtarma ekibi yaralandı.
Genel 06.02.2023, 15:53 06.02.2023, 16:06
Son olarak meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’ı bir kez daha vurdu. Yenişehir İlçesi Galeria Sitesinde çalışma sırasında bir göçük daha meydana geldi, Ofis Semtinde ise kurtarma görevlisi bir kişi sarsıntı sonrası enkazın arasında sıkıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralı görevli kurtarılıp ambulansla hastaneye götürülürken, bazı enkaz alanlarında çalışma kısa sürede durduruldu. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
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