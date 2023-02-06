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Enkazdan çıkartılan küçük kız; "Annemi de kurtarın"
Enkazdan çıkartılan küçük kızın "Annemi de kurtarın" sözleri Türkiyeyi ağlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.
Genel 06.02.2023, 16:12
Enkazdan çıkartılan küçük kızın "Annemi de kurtarın" sözleri Türkiyeyi ağlattı.
MSB, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."
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