İyi Partide istifa depremi

6 lı Masanın paydaşlarından olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmayları ile yapmış olduğu toplantının ardından yaptığı basın açıklaması Ülke gündemine bomba gibi düştü. 6 lı Masadan ayrıldığını açıklayan Akşener'in ayrıca iki Büyükşehir Belediye Başkanına çağrısı sosyal medyada "hem ayrıldı hem de bölmeye çalışıyor" tepkilerine neden oldu.

Akşener'e tepkilerin çığ gibi büyümesi İyi Partide istifa depremine neden oldu. İstifa eden bir çok İyi Partili vatandaş "hakkımı helal etmiyorum" heştekleriyle paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada, İyi Partiden istifalarını paylaşan vatandaşların sayısı 60 bini bulduğu ve fazlasının olacağı görüldü.

Haber: Cemil Ağırbaşer