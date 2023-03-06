Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu

Altılı Masa, 2 Mart Perşembe günü yapılan toplantıda çıkan anlaşmazlığın ve 3 Mart Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla ittifaktan çekilmesinin ardından gece-gündüz süren temaslarla Saadet Partisi'nde tekrar toplandı. Akşener'in, Cuma günü Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı adayı olmaya davet ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları" olacağı formülü üzerine döndüğü Altılı Masa, 16.00'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada,Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerdeki ortak Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı bir neticeyi elde ettik. Bugün buraya bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Burada sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kararlaştırdık. Görevin hayırlı olmasını diliyorum."

Millet İttifakı'nun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, sayın Genel Başkanlarıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'den aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrası, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir.

Bizim soframız, barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan Siyasi Partilerin Genel Başkanları olarak, güçlendirmiş parlementer sisteme geçiş sistemin yol haritası üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakına dahil diğer Partilerimiz sayın Genel Başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese sonuna kadar açıktır."