AFAD ve Gemlik Belediyesi işbirliğiyle Gemlik’in Cumhuriyet Mahallesi’ndeki enkaz arama ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.BURSA (İGFA) - Kentsel dönüşüm için daha önceden yıkım işlemi yapılan Mehmet Reis Sitesi enkazındaki tatbikata Bursa’da bulunan JAK, UMKE, AFAD, fabrika, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli belediyelerin ekipleri katıldı. Bölge Parkı'na çadır ve sahra hastanesi kuruldu.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Arzu Karataş ve Durmuş Uslu’nun da yakından takip ettiği tatbikata katılan ekipler üstün performans göstererek arama-kurtarma ve enkaz dinleme gibi senaryolarda başarılı bir çalışma sergilediler.

Tatbikat alanında incelemelerde bulunan Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AFAD’ın enkaz alanına kurduğu mobil koordinasyon merkezi aracına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Yardımcısı Altun, Ekiplere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, tatbikatların önemine değindi.