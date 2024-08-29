Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Millet Bahçesi içerisinde bulunan Darıca Kütüphanesiyle Gülistan ve Türk İslam Bahçesinde vakit geçiren vatandaşlarla buluştu.KOCAELİ (İGFA) -Vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirerek hizmetlerden memnuniyetlerini soran Başkan Büyükakın, kendisine iletilen talep, önerileri dinledi. Darıca Millet Bahçesi’nde yer alan sosyal donatı alanlarında keyifle vakit geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, şehrin merkezinde doğa ve denizle buluşmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak projeyi Darıca’ya kazandıran Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

“HALKIMIZ TEVECCÜH GÖSTERİYOR”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da hazır bulunduğu ziyaret sonrası konuşan Başkan Büyükakın, “Kendileri bir şey yapmadan, sadece yapılanda kusur bulma, eksik arama, lekeleme maksatlı bir takım yaklaşımlar içine giriyorlar. Biz açıkçası çok kafaya da takıyor değiliz, muhatap da alıyor değiliz. Gerçek dışı beyanlarla sadece var olan bir güzelliği karalamak yoluna gidiyorlar ama vatandaşlar görüyor. Selamlaşırken bir kardeşimiz, ‘İstanbul’dan geliyoruz’ dedi. Akşam iğne atsan yere düşmüyor. Sultanbeyli’den, Gebze’den, Tuzla’dan misafirlerin geldiğini söylediler. Halk hizmete teveccüh gösteriyor” dedi.

DENİZ MANZARALI KÜTÜPHANEDE DERS ÇALIŞMA

Darıca’da 900 dönümlük bu araziyi halkımızın kullanımına sunduklarını aktaran Başkan Büyükakın, “Burası askeri kışlaydı. Önce devrini aldık, ondan sonra etap etap hizmete açmaya başladık. Bugün gerek burada, gerek ilimizin diğer ilçelerinde sayısız Millet Bahçesi var. Kütüphanemiz deniz manzaralı kütüphane. İçeride çocuklarımız kütüphanede eğitimlerini alıyor. 900 dönümlük bu araziyi halkımızın kullanımına açtık. Burada milletimiz var, kamusal alanlar var” ifadesini kullandı.

GERÇEK İLE SANAL BELEDİYECİLİĞİN FARKI

Millet Bahçesi’ne vatandaşların yoğun teveccühü olduğunu aktaran Başkan Büyükakın, “Onlar konuşmaya devam etsinler. Başka bir şey yapmaları da mümkün değil zaten. Bir şey yapmadıkları için sürekli var olanı karalamayı seçiyorlar. Onlar karalamaya devam etsin. Ama vatandaşımız yapılan hizmetleri takdir ediyor. Onu da bütün millet bahçelerinde, akşam ikişer metre, üçer metre arayla sandalyelerini, masalarını, içeceklerini, yiyeceklerini alan ve gelen ailelerden görüyoruz. Hakikaten iğne atsan yere düşmüyor. Öyle bir teveccüh var. Biz yolumuzda yürümeye, hizmet üretmeye, gerçek belediyecilikle sanal belediyeciliğin farkını göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.