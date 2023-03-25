Adana polisi halkın yoğunlukta olduğu cami, çarşı, okul ve pazarda vatandaşları cep telefonuyla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şahıslara inanarak para ya da altın vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye’de son yıllarda telefonla özellikle yaşlı vatandaşları arayıp kendisini polis olarak tanıtan şahıslar, PKK, DEAŞ, son olarak da FETÖ terör örgütünü kullanarak vatandaşlardan milyonlarca lira para ve altın dolandırdı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların hala bu dolandırıcılara kanmasından dolayı sahaya indi. Polis halkın yoğun olduğu cami, okul, çarşı ve pazarı gezerek gördüğü her vatandaşa broşür verip sahte polise karşı uyardı.

Polis, vatandaşlara bir kamu görevlisinin yaptığı işten dolayı kimseden para ya da altın istemeyeceğini, telefon açıp kendisini polis ya da jandarma, ya da savcı olarak tanıtıp biri para istediğinde hemen telefonu kapatıp 112’yi araması gerektiğini söyledi. Polis ayrıca son zamanlarda dolandırıcıların özellikle FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin ismini kullandığını, vatandaşa terör örgütünün içinde gördüğünü söyleyerek onu korkutup para almaya çalıştığını özelikle bu terör örgütlerinin ismini kullanan şahıslara inanmamaları gerektiğine dikkat çekti.