İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önüne geçen şahısların yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ambulansın önünü kesen şahıslarla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olayla ilgili paylaşımını alıntılayan Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır." dedi.

Bakan Yerlikaya, trafikte geçiş üstünlüğü olan, canlı taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceklerini vurguladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1800807944184803524