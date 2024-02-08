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İzmit Belediyesi ve Exitcom Recycling iş birliği ile yürütülen ‘Atığını getir SMA’lı çocuklara destek ol’ projesi sonucu elde edilen gelir iki SMA’lı çocuğun tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına aktarıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Exitcom Recycling ile birlikte anlamlı bir kampanyaya imza attı. ‘Atığını getir SMA’lı çocuklara destek ol’ sloganıyla bir kampanya başlatan İzmit Belediyesi, toplanan elektronik atıkların gelirini iki SMA’lı çocuğun tedavisi için Valilik izni ile başlatılan kampanyaya aktardı.

10 TON ELEKTRONİK ATIK TOPLANDI

İzmit Belediyesi kampanya kapsamında ilgili tarihler arasında tüm kamu kurumlarından, okullardan, hastanelerden, sanayi tesislerinden, AVM’lerden, iş yerlerinden, üniversiteden ve tüm atık toplama noktalarında topladığı elektronik atıkları diğer atıklardan ayrı olarak değerlendirdi. Kampanya süresince toplamda 10 ton elektonik atık toplandı. Toplanan atık karşılığında elde edilen gelir iki SMA hastası çocuğun tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına aktarıldı.